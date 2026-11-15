कुछ एहसास रहते हैं उम्र भर बरकरार।

प्रेम कोई शब्द नहीं, जो होंठों से कह दिया जाए,

यह वो एहसास है, जो खामोशी में भी पढ़ लिया जाए।

किसी की मुस्कान में अपना जहाँ मिल जाना,

बिना कुछ माँगे किसी के लिए दुआ बन जाना।

न पास होने की शर्त, न साथ रहने का वादा,

फिर भी दिल में बसा रहे कोई इतना ज़्यादा।

कभी सावन की बूँदों में उसका चेहरा नज़र आए,

कभी ठंडी हवाओं में उसकी आहट सुनाई दे जाए।

न शिकवा रहे कोई, न कोई शिकायत रहे,

बस उसकी खुशी में अपनी भी राहत रहे।

प्रेम वो नहीं जो हर पल इज़हार किया जाए,

प्रेम तो वो है जो बिना कहे भी निभाया जाए।

समय बदल जाए, मौसम बदल जाएँ हजार,

कुछ एहसास रहते हैं उम्र भर बरकरार।

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1 hour ago