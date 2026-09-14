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सिर्फ मेरे खुदा ने मुझे समझा है

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                            सिर्फ मेरे खुदा ने मुझे समझा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कभी किसी ने नहीं समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ मेरे खुदा ने मुझे समझा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले रोती थी, बिलखती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी ने नहीं जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने नहीं समझा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर ही अंदर मरती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज तो कोई मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे समझेगा…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हर दिन की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिन भी बीत जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज फिर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने मुझे नहीं समझा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चुप्पी को किसी ने नहीं समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खामोशी को किसी ने नहीं पढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में छिपे सवालों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने नहीं जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार ने मेरी मुस्कान तो देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी आँखों का दर्द नहीं देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सबको अपना समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी ने मुझे अपना न समझा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन ऐसा आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मुझे ये समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने वाला तो एक ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे समझता भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे जानता भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन की हर बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बिना कहे जान लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खामोशी में छिपी आवाज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुन लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बिना कहे जो बातें कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी मेरे खुदा ने सुन लीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द मैं दुनिया से छुपाती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी नज़र से वो कभी न छुप सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे पढ़ लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे जान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे समझ लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी दी हुई शांति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आनंद मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह को सुकून मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज मैं कहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कभी किसी ने नहीं समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे खुदा ने मुझे समझा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेली होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मुझे पूरा करने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे मुझे न समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरा खुदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मुझसे भी बेहतर समझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी शांति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा सुकून है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जब कोई मेरा नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी मेरा खुदा मेरे साथ होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही वजह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब मुझे किसी के समझने का इंतज़ार नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरा खुदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर खामोशी समझता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर पुकार सुनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे दिल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनकही बात जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कभी किसी ने नहीं समझा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ मेरे खुदा ने मुझे समझा है। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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