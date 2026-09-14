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सिंहासन से ऊँचा सत्य

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                            सिंहासन से ऊँचा सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकुट मिला था, राज मिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अभिमान से दूर रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दानवीर हरिश्चंद्र का जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-धर्म से भरपूर रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख से ऊपर सत्य बिठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन को जीवन-मंत्र बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि विश्वामित्र द्वार पधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य दान में माँग लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा ने पल भर न सोचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सब कुछ सौंप दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपाट का मोह मिटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर अपना शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज गया, धन भी चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी ऋषि की दक्षिणा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन घड़ी थी, राह कठिन थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में दृढ़ता थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी-पुत्र का साथ छुड़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना तन भी बेच चुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से जो दान बाँटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हाथों से काम करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिनके आगे दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किसी के दास बनें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य ने कैसा रंग दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा को श्मशान पहुँचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशान खड़ा था मौन सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख उड़ाती तेज हवा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शव से कर लेना उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन नियम था, कठिन सेवा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू पीकर फर्ज निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख को मन पर राज न आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन में रोहित फूल चुन रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग ने आकर डस लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ तारामती टूट गई पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र को गोदी में रख लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी राहों पर पग धाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत बेटे को घाट पर लाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने पत्नी, गोद में बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख का कैसा वार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा बोले—“शुल्क लगेगा,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय बहुत लाचार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता रोई, हृदय भी रोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम मगर फिर भी निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वस्त्र बचा था आधा तन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दक्षिणा बनकर मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य परीक्षा पूरी होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-कृपा का कमल खिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र फिर से मुसकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा ने फिर राज्य भी पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान नहीं बस धन देना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ छोड़ना दान बड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन निभाना कठिन समय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का सम्मान बड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपना लोभ घटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सच्चा सुख भी पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुखौटे बिकते हर दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच का कम व्यापार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ सजाकर आगे निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच अक्सर लाचार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जिसने सच अपनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना मान बचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य रहा, विश्वास बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर हो, दफ्तर या हो बाजार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच को अपना मीत बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ मिले या हानि मिले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न झूठी राह अपनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य भले कुछ देर से जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय सम्मान दिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग ने यह सत्य बताया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र फिर याद में आए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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