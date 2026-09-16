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सृष्टि की संचित पुकार थे राम

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                            सृष्टि की संचित पुकार थे राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पाप से बोझिल होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषियों की तप-धारा खोती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण का उन्मत्त अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा हर दिन रोती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों ने कर जोड़ पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म पुनः सँवारो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों का विश्वास डिगा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसका आधार बनो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन की पीड़ा बोल उठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अवतरण के आधार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ का वैभव अधूरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतति-सुख का द्वार न था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौशल्या की सूनी गोदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का संसार न था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्रकामेष्टि यज्ञ हुआ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा का विस्तार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार रूप में कृपा उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवधपुरी में प्यार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी गोदी, रुका हुआ कुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब राम-जन्म के आधार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र की यज्ञ-वेदियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा की गुहार करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताड़का, मारीच, सुबाहु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना पर वार करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम चले तो तप निर्भय था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञों को सम्मान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिला बनी अहल्या जागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को वरदान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप की रक्षा, शिला की मुक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों करुणा के विस्तार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिथिला को बस वीर न चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीलवान बलवान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता के पावन जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-धर्म का मान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-धनुष केवल धनुष नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल का दंभ भी तौल रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम झुके, प्रत्यंचा साधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव इतिहास भी बोल रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति, विनय, दो कुल का संगम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये राम-विवाह के सार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ को जो शाप मिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको भी फल पाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र-वियोग की करुण घड़ी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन सत्य हो जाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैकेयी के वर ने खोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ जो वन तक जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल से धर्म निकलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन तक पहुँच जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाप, वचन और चौदह वर्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धर्मयात्रा के द्वार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा तट पर केवट जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा का वरदान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण पखारे, नाव चलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल प्रेम को मान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत चले जब राम मनाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का सम्मान बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पादुकाएँ सिंहासन पर थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यागी का भी मान बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, त्याग और भ्रातृ-प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रामकथा के सार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रकूट से वन-पथ आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्रम दीप जलाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्रि और सती अनसूया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु को कंठ लगाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुतीक्ष्ण के मन में दर्शन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से अभिलाषा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरभंग की अंतिम साँसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-मिलन की आशा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप का फल, दर्शन की आकांक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अवतरण के आधार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दंडक वन की अस्थि-पंक्तियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुनियों का भय कहती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राक्षस-दल की क्रूर कथाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी आँखें सहती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम उठे, तब धनुष सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल का विश्वास जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगस्त्य ने दिव्यास्त्र दिए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय-पथ का प्रकाश जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप की रक्षा, भय से मुक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये निर्बल के अधिकार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचवटी में छल ने आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता का अपहार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जटायु ने नारी की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों का बलिदान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शबरी ने विश्वास सँजोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों राह निहारी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरे बेरों में उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्काम भक्ति सँवारी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिदान और सरल प्रतीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दोनों भक्ति के शृंगार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋष्यमूक पर हनुमत बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ध्येय से दूर रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुग्रीव न्याय को तरस रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यायों से चूर रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम मिले, हनुमत के बल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा की पहचान मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाली-वध से पीड़ित जन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय सहित फिर आन मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, साहस, न्याय, समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये राम-मिलन के उपहार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वानर-दल की बिखरी शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिशा को पाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता-खोज बनी वह धुरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको साथ मिलाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपाती ने दिशा बताई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का संकेत मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद ने नेतृत्व सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दल को नव उत्साह मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ चले तो सबके श्रम भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विजय-यज्ञ के भागीदार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जामवंत ने याद दिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत के बल जाग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम राम का लेकर उछले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गम बंधन टूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशोकवाटिका में पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता का विश्वास जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-मुद्रिका हाथ में आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा का फिर दीप जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूली शक्ति, जागा साहस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दोनों मुक्ति के द्वार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विभीषण ने सत्य चुना तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म निभाने आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरणागत को मान मिला जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम गले से लगाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर को भी सीख यही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय-भाव समझाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेतु बना तो जग ने जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव को झुकाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेतु, शरण और सत्य की रक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लंका-विजय के द्वार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद को जब दूत बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध रोकना चाहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण ने हर राह ठुकराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अंत बुलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण जब रण में मूर्छित थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत औषधि लाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-काज में छोटे-बड़े सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना धर्म निभाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-विजय में अनगिन सेवक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस धर्मयुद्ध के भागीदार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण के पास ज्ञान बहुत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में अभिमान रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिली, पर धर्म न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए अवसान रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वध केवल इक देह का न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद का भी संहार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान, शक्ति, वैभव से ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा का सार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण अंत था, आरंभ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे आगे कई उद्धार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौदह वर्षों की तप-यात्रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट अवध में आना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन को सेवा मानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा धर्म सिखाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अगर पथ कठिन लगे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वनवासों से घबराना मत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर लगे परिणाम मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना विश्वास गिराना मत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामकथा के पात्र नहीं बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जीवन के संस्कार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम किसी एक हेतु न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संचित पुकार थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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