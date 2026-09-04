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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shri Krishna Par Ghanakshari kshand / Kavi Manas Manish / kshand
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श्री कृष्ण पर घनाक्षरी छंद

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                            नंदलाल, मदनगोपाल, और ब्रजपाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणछोर, बनवारी आपको प्रणाम है |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घनश्याम, राधेश्याम, सुंदर सलोने श्याम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामोदर, गिरिधारी आपको प्रणाम है |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा, केशव, कन्हैया, कुंज के विहारी, कृष्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांके, मुरारी, कंसारी आपको प्रणाम है |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंशीलाल, ब्रजराज, बालमुकुंद, ब्रिजेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारकेश, चक्रधारी आपको प्रणाम है ||
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेदिनी पे पाप का बढा हुआ है अति भार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारहीन हेतु अवतार लीजिए प्रभू |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ मोह दर्प का शिकार हो रहा मनुष्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर के गीता वाला सार दीजिए प्रभू |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मानस'को दीजिए सुधार के सदा विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान देके दास का उद्धार कीजिए प्रभू |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यभिचार अत्याचार बढ़ रहे कदाचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धारि के शरीर संहार कीजिए प्रभू ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- मानस मनीष
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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