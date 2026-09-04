श्री कृष्ण पर घनाक्षरी छंद

नंदलाल, मदनगोपाल, और ब्रजपाल,
रणछोर, बनवारी आपको प्रणाम है |
घनश्याम, राधेश्याम, सुंदर सलोने श्याम,
दामोदर, गिरिधारी आपको प्रणाम है |
कान्हा, केशव, कन्हैया, कुंज के विहारी, कृष्ण,
बांके, मुरारी, कंसारी आपको प्रणाम है |
बंशीलाल, ब्रजराज, बालमुकुंद, ब्रिजेश,
द्वारकेश, चक्रधारी आपको प्रणाम है ||
मेदिनी पे पाप का बढा हुआ है अति भार,
भारहीन हेतु अवतार लीजिए प्रभू |
लोभ मोह दर्प का शिकार हो रहा मनुष्य,
आकर के गीता वाला सार दीजिए प्रभू |
'मानस'को दीजिए सुधार के सदा विचार,
ज्ञान देके दास का उद्धार कीजिए प्रभू |
व्यभिचार अत्याचार बढ़ रहे कदाचार,
धारि के शरीर संहार कीजिए प्रभू ।
- मानस मनीष
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एक घंटा पहले
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