श्री कृष्ण पर घनाक्षरी छंद

नंदलाल, मदनगोपाल, और ब्रजपाल,

रणछोर, बनवारी आपको प्रणाम है |



घनश्याम, राधेश्याम, सुंदर सलोने श्याम,

दामोदर, गिरिधारी आपको प्रणाम है |



कान्हा, केशव, कन्हैया, कुंज के विहारी, कृष्ण,

बांके, मुरारी, कंसारी आपको प्रणाम है |



बंशीलाल, ब्रजराज, बालमुकुंद, ब्रिजेश,

द्वारकेश, चक्रधारी आपको प्रणाम है ||



मेदिनी पे पाप का बढा हुआ है अति भार,

भारहीन हेतु अवतार लीजिए प्रभू |



लोभ मोह दर्प का शिकार हो रहा मनुष्य,

आकर के गीता वाला सार दीजिए प्रभू |



'मानस'को दीजिए सुधार के सदा विचार,

ज्ञान देके दास का उद्धार कीजिए प्रभू |



व्यभिचार अत्याचार बढ़ रहे कदाचार,

धारि के शरीर संहार कीजिए प्रभू ।

- मानस मनीष

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एक घंटा पहले