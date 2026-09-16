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सप्तपदी जब तुम वामांगिनी बनी

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                            सप्तपदी जब तुम वामांगिनी बनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल-ध्वनि से द्वार सजा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद-मंत्र दोहराते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-साक्षी, हाथ में हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कुल पास में आते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँग तुम्हारी जब सजी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दीपक जलते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्तपदी के सात कदम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो से एक हम बनते थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला पग था अन्न-वचन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर घर चलाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी रोटी हो या मेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा-आधा खाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“साथ दोगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हाथ बढ़ाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अन्न हमारा साझा होगा,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर शीश झुकाया था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा पग था शक्ति-वचन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे को थामना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप पड़े या रात घिरे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ नहीं फिर छोड़ना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“टूटूँ तो क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने वचन सुनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तेरी पीड़ा मेरी होगी,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर ढाढ़स बँधाया था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीजा पग समृद्धि-वचन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम से घर भरना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ कभी संबंध न तोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ध्यान भी रखना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“मन के सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आकार भी पाएँगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—“तेरे संकल्प,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर सच हो जाएँगे॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौथा पग था प्रेम-वचन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सम्मान बचाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे मन को पास बिठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते हुए मनाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“रूठूँ तो क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने वचन सुनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तेरी चुप्पी भी समझूँगा,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर तुम्हें मनाया था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचवाँ पग कुल की गरिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों घर का मान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता दोनों घर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समान सम्मान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“माँ-बाबा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अपने कहलाएँगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—“दोनों कुल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे मान निभाएँगे॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठा पग ऋतु-संग वचन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम अपनाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग, अभाव, उदासी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर पार लगाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“थक जाऊँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम पास में आओगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—“तेरे दुख में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको आगे पाओगे॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सातवाँ पग मैत्री-वचन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखा-सखी बन जाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढले या रूप बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का प्रेम बचाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा—“साथ रहोगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हाथ दबाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अंतिम साँस तलक संग हूँ मैं,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विश्वास दिलाया था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात कदम जब पूरे हुए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्तपदी कहलायी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-साक्षी, वेद-मंत्र ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल राह दिखाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—“वचन निभाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाम तुम्हारा मेरा स्थान।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—“सहधर्मिणी तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर मेरा सम्मान॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पल केवल पत्नी नहीं तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहधर्मिणी कहलायी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी गृहस्थ-धर्म की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मर्यादा अपनायी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कुल के संस्कार मिलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने नींव बनाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात फेरों की उस अग्नि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई गृहस्थी पाई थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कभी वह लाल चुनरिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में आ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी की धुँधली रेखा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संध्या दिखलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी चूड़ी की वह रुनझुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में फिर बज जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की सकुचायी वह दुलहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में मुसकाती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर कठिन मोड़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंडप याद दिलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम मेरा हाथ थामती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वादा लौट आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात कदम उस रात चले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी राह दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेरे केवल सात हुए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन उम्र भर निभाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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