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समुद्र से उठी एक बेचैनी

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                            समुद्र से उठी एक बेचैनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र की गर्म हथेलियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब धूप कुछ ज़्यादा ठहर जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलवाष्प बनकर एक बेचैनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश की ओर चली जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे रह जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निम्नदाब का खालीपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चारों दिशाओं से हवाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींची चली आती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी अधूरे मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ओर से कोई अपना याद आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोरिऑलिस बल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन हवाओं की राह बदल देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीधे उसके पास आना चाहती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें भी घूमकर आना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएँ मिलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मिलकर ठहर नहीं पातीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस घूमती रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक जगह नहीं ठहर पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नम हवाएँ ऊपर उठती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बनती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संघनन की गुप्त ऊष्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर फिर आग भर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह और गहरा होता जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निम्नदाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तेज़ होती जाती हैं हवाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे भीतर का खालीपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया प्रश्न जन्म देता हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर उसके बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आँख बनती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब है न?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर तबाही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों की गर्जना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं का शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ठीक बीच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गहरी खामोशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तूफ़ान भी जानता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर चीख के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जगह ऐसी होनी चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन चुप रह सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस शांति के चारों ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख की दीवार होती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे तेज़ हवाओं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे घने बादलों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे भारी बारिश की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे इंसान भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सबसे शांत चेहरे के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ा तूफ़ान छिपाए रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समुद्र छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थल पर आ पहुँचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसे अपनी ऊर्जा नहीं मिलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ घर्षण बढ़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ नमी कम पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका वेग टूटने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रवात क्षीण होने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तूफ़ान का एक अंत होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कोई भी ऊर्जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी बेचैनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा नहीं रहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र से जन्मा था वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र से ही शक्ति पाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब वही स्रोत छूट गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसकी सारी प्रचंडता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे शांत हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान हमेशा बाहर नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वह भीतर जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे शांत करने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किनारे की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उस स्रोत से दूर होने की ज़रूरत होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे बार-बार ऊर्जा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रोशनी पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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