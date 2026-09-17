समझ लो मुझे

ना कर कोशिश तू मुझे पढ़ने की

मैं ऐसी किताब हूँ,

जो तू पहुंचेगा गहराई में,

मैं वाष्प बनकर उड़ जाउंगी,

जो तू पहुंचेगा आसमान में,

मैं बादल बन के बरस जाउंगी!!

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एक घंटा पहले