राहगीर

पग-पग पर बिछे हैं पत्थर,

फिर भी बढ़ता जाता राहगीर।

सपनों की गठरी काँधे पर,

अपनी ही धुन में मस्त फ़कीर।

धूप तपे या गरजे बादल,

राह न अपनी बदलेगा।

पाँव में चाहे छाले हों,

मंज़िल पाए बिन न रुकेगा।

न छाँव की कोई आस रखे,

न ठहरने का कोई मोह यहाँ।

हर मोड़ पे एक नई कहानी,

चलना ही जिसका धर्म यहाँ।

मिट जाते हैं उसके नक़्शे-क़दम,

पर जज़्बा कभी न मिटता है।

अंधेरी रात के सीने पर,

वो उम्मीद बनके चमकता है।

ओ राही, तेरी यह यात्रा ही,

जीवन का असली मर्म है।

मंज़िल तो बस एक पड़ाव है,

चलते जाना ही तेरा कर्म है।



- (कानाराम मकवाना)

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2 घंटे पहले