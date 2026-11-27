आज पुल के नीचे दीप तैरता था।

पुल के नीचे



दोनों तट अड़े थे,

बीच प्रचंड धार।

बालक ने कंकड़ फेंका,

पहुँचा उस पार।



युवा ने शिला उठाई,

वृद्ध ने गहराई नपवाई।

जहाँ कंकड़ गिरा था,

वहीं नींव रखवाई।



दो घर आमने-सामने,

दोनों के द्वार बंद।

एक छत टपकने लगी,

दूजी से आया प्रबंध।



रात भर छत थामी,

भोर में वर्षा थमी।

बीच की दीवार पर,

दोनों ओर थी नमी।



भट्ठी से घट निकला,

तल में दरार थी।

कुम्हार ने उलटकर देखा,

माटी अब भी उर्वर थी।



उसी घट के टुकड़े,

गमले में बिछाए।

रिसते जल के ऊपर,

पहले अंकुर आए।



शिखर पर दीप जला,

घाटी का अँधेरा रहा।

दीप लिए कोई उतरा,

पग-पग उजाला बहा।



जिस घाट पर बालक

कंकड़ फेंकता था,

आज पुल के नीचे

दीप तैरता था।



— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले