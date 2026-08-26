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प्रिय, कब तक हम प्रणय गीत गाते

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                            प्रिय, कब तक हम प्रणय गीत गाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुंग हिमालय पर चढ़कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय, तेरा ही बस ध्यान किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लिखे अधूरे पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरा ही गुणगान किया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम स्वर्गलोक से उतरी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मृत्यु लोक का वासी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन नयनों में कुछ शेष न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरा दर्शन काफ़ी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ तो मैं हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुविधा से मैं पार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस जीवन के कोलाहल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हम रह पाते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय, कब तक हम प्रणय गीत गाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सत्य खोजने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन व्याकुल हो फिरता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रास-रंग सब फीके थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर ही अंदर मरता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं बुद्ध-सा त्याग सका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको और तेरी यादों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम शायद सुन न सकीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी इन सब फ़रियादों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पास कभी आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सारी बातें कह पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय, कब तक हम प्रणय गीत गाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों की प्यास अधूरी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शायद कुछ मजबूरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शिखर तुम्हारा धाम न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक जाना तेरा काम न था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको सागर तक जाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें अलग बनाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे द्वार से गुज़र गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल कुछ यादें छोड़ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे तेरी यादों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आहुति दे पाते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय, कब तक हम प्रणय गीत गाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— गोपाल अवस्थी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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