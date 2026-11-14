प्रकृति माँ
प्रकृति माँ हमें देती ही देती है,
बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है।
सूरज की स्वर्णिम किरणें,
शीतल पवन का स्पर्श;
निर्मल नदियों का कल-कल,
धरती का अनुपम हर्ष।
पेड़ों की हरित छाया,
पक्षियों का मधुर गान;
फूलों की सुरभित मुस्कान—
यही प्रकृति का वरदान।
पर्वत, सागर, वन और उपवन,
जीवन के सच्चे आधार;
इनसे ही है साँस हमारी,
इनसे ही है संसार।
प्रकृति को नज़रअंदाज करना
मानव की सबसे बड़ी भूल है;
उसका सम्मान और संरक्षण ही
सभ्यता का सच्चा मूल है।
जब-जब हमने उसका संतुलन बिगाड़ा,
तब-तब उसने चेतावनी का स्वर पुकारा।
आओ, मिलकर एक नया संकल्प लें—
हरियाली बढ़ाएँ,
जल बचाएँ,
प्रदूषण को दूर भगाएँ,
धरती को फिर से
स्वर्ग-सा बनाएँ।
प्रकृति माँ का ऋण
हम कभी चुका नहीं सकते;
पर प्रेम, संरक्षण और सम्मान देकर
अपना कर्तव्य
अवश्य निभा सकते हैं।
आओ, आने वाली पीढ़ियों के लिए
एक हरित भविष्य सँवारें;
प्रकृति माँ की गोद को
फिर से फूलों से निखारें।
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2 घंटे पहले
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