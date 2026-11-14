आओ, मिलकर एक नया संकल्प लें

प्रकृति माँ

प्रकृति माँ हमें देती ही देती है,

बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है।

सूरज की स्वर्णिम किरणें,

शीतल पवन का स्पर्श;

निर्मल नदियों का कल-कल,

धरती का अनुपम हर्ष।

पेड़ों की हरित छाया,

पक्षियों का मधुर गान;

फूलों की सुरभित मुस्कान—

यही प्रकृति का वरदान।

पर्वत, सागर, वन और उपवन,

जीवन के सच्चे आधार;

इनसे ही है साँस हमारी,

इनसे ही है संसार।

प्रकृति को नज़रअंदाज करना

मानव की सबसे बड़ी भूल है;

उसका सम्मान और संरक्षण ही

सभ्यता का सच्चा मूल है।

जब-जब हमने उसका संतुलन बिगाड़ा,

तब-तब उसने चेतावनी का स्वर पुकारा।

आओ, मिलकर एक नया संकल्प लें—

हरियाली बढ़ाएँ,

जल बचाएँ,

प्रदूषण को दूर भगाएँ,

धरती को फिर से

स्वर्ग-सा बनाएँ।

प्रकृति माँ का ऋण

हम कभी चुका नहीं सकते;

पर प्रेम, संरक्षण और सम्मान देकर

अपना कर्तव्य

अवश्य निभा सकते हैं।

आओ, आने वाली पीढ़ियों के लिए

एक हरित भविष्य सँवारें;

प्रकृति माँ की गोद को

फिर से फूलों से निखारें।

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2 घंटे पहले