आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prakrati me pratibimb yatharth ka
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रकृति में प्रतिबिब यथार्थ का

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सावन में सरिता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नहीं रहता आभास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मेघ सूख जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका भी कंठ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उन्माद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट की सरहद को जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाँघती उफान के आगोश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाड़ देती कई बस्तियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भी कुशल हों नाविक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति-आत्मविश्वास के अहंकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फँसकर भँवरजाल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब जाती कश्तियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष कितना भी हो पुरोधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ छोड़ देती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक कर सारी पत्तियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशन दीप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी हो घृत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी जब आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझ जाती हैं सारी बातियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जून माह में तपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शोहरत और स्वभाव का अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल घुमड़कर बरसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धराशायी हो जाता उसका भी गुमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलासिता की प्रतिस्पर्धा के पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इठलाता इंसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत और शोहरत पर भले करे नाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उखड़ती जब साँसें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचित संपदा को समेटने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय तक नहीं देते यमराज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कैलाश सनोलिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree