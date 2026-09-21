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पिता की पुरानी घड़ी

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                            पिता की पुरानी घड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की घड़ी कलाई पर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टिक-टिक याद जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त भले ही आगे बढ़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नज़र उन्हीं पर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका स्पर्श बचा शीशे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह उसे पहचान ही जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूइयों का हर धीमा चक्कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्र का मतलब समझाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल जब भी सामने आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिक-टिक हौसला बढ़ाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता नहीं, पर घड़ी यहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल साथ निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर जब बाँधूँ इसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गरमाहट भर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से बाहर कदम बढ़ाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया उनकी साथ निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराना फीता घिसा हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद मगर निखर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाबी भरते हाथ काँपते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख अचानक भर आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे तेज़ चले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उस दौर में ले जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता नहीं, पर घड़ी यहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल साथ निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की कोई ख़बर मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र घड़ी पर टिक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख मन की देहरी छू ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिक-टिक मरहम बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी उम्र मेरी बढ़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कमी भी बढ़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर वह हाथ नहीं अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी दुआ-सी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बहुत कुछ छीन चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख कहाँ फिर मिट पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता नहीं, पर घड़ी यहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल साथ निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
—संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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