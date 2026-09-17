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PCMB का चक्रव्यूह

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्या हुआ होगा मेरे साथ कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने PCMB ले लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ो जाने दो, होगा जरूरी तो ही ले लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में तो माहौल खुशनुमा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजी भी अपनी पटरी पर ही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा ग्रहण मेरी खुशी पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ी मैं गणित की 'x' को ढूंढने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा समय बर्बाद हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ गणित मैं पहुँची जीव विज्ञान की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा मानव विज्ञान, आया कुछ करार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी ओर जंतु जगत ने मचाई तबाही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सब से सम्भलते निकलते आयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसायन की दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्बन और हाइड्रोजन के सामने खड़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवर्त सारणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर से करवाया खुद का इलाज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया जवाब, डरने की कोई बात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिया बादाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया आराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे से बाहर आने पर पता लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिक विज्ञान का 'काला बादल' छा चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदहोशी के बाद ऐसी बेहोशी छा गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से मैं अस्पताल के बेड पे जा पड़ी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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