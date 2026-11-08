प्रेम में नाम अमर कर जाते।

तुम जो बुलाते, हम दौड़े आते,

प्रेम में नाम अमर कर जाते।

न बनवाते ताजमहल हम,

न मज़दूरों के हाथ कटाते,

तोड़ पहाड़ को राह बनाते,

हम दशरथ मांझी बन जाते,

प्रेम में नाम अमर कर जाते।

हम भी मीरा से रम जाते,

करते तांडव भोले बनकर,

तुम भी अगर गौरा बन जाते।

बाँध समुद्र के ऊपर सेतु,

हम रावण की लंका ढाते,

तुम होते राधा तो प्रियतम,

हम भी चुराकर माखन खाते।

होते अगर तुम पावन गंगा,

तो हम भागीरथ बन तप कर जाते,

तुम दीपक बनकर जलते तो,

हम भी पतंगे बन जल जाते।

तुम जो बुलाते, हम दौड़े आते,

प्रेम में नाम अमर कर जाते।

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एक घंटा पहले