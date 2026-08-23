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पूरी दुनिया — एक छोटी-सी धरती

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                            नीले नभ की चादर ओढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती मुस्काती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बर्फ़ की चोटी चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नदी गीत सुनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं समुद्र की लहरें उठतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं रेगिस्तान सोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं जंगल साँसें लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं फूलों का मौसम होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शहर रात में जगते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनियों के तारों जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं गाँव की पगडंडी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते लोग सरल मन जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सूरज पहले उगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शाम देर से आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक ही आसमान के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह नई कहानी गाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मंदिर की घंटी बजती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मस्जिद से आवाज़ आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं चर्च की घंटियाँ गूँजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं प्रार्थना मन को भाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ लाखों, चेहरे अनगिनत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सपने सबके अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को चाहिए शांति दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बस दो पल के सपने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी सीमा जानते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा पासपोर्ट रखती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ देश नहीं पूछतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती किसी से भेद करती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में दुख भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हँसी के मेले भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुशी के उजले रेले भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बड़ी है ये दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी लगती छोटी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई किसी का हाथ थाम ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूरी खुद ही खो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धरती, एक आसमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूरज, एक चाँद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग हैं हम सब फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही कहानी के किरदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश ये दुनिया समझ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत से कुछ मिलता नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती सबकी माँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसका कोई दूसरा घर नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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