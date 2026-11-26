उसमें आज अपना गाँव नज़र आया।

पाँव भर राह



धुंध ने शिखर छिपाया था,

मन ने सौ डर गिनाया था।

नीचे देखा, पत्थर सूखा था,

उस पर पहला पाँव जमाया था।



आगे बादल घिर आए थे,

पीछे स्वर लौटने को बुलाए थे।

हवा का रुख़ अपने बस में कहाँ,

मैंने जूतों के फीते कस पाए थे।



सीधी ढलान पर पाँव फिसला,

मुट्ठी से पत्थर भी निकला।

बग़ल में झाड़ी हिली हवा से,

उसके पीछे एक मोड़ निकला।



धूप ढली तो साँस थमी,

पाँवों में थी शक्ति कम ही।

बैठा, पानी पिया, फिर सोचा—

साँझ हुई है, राह यहीं।



एक मुसाफ़िर पीछे आया,

उसने सूखा कंठ दिखाया।

मेरी बोतल आधी थी,

आधा पानी उसे पिलाया।



रात ढली तो तारे जागे,

चोट के नीचे तलवे जागे।

दूर कहीं बस्ती का दीप जला,

हम उस ओर बढ़े कुछ आगे।



भोर हुई, फिर पाँव बढ़ाया,

हर मोड़ ने अगला मोड़ दिखाया।

जो घाटी कल गहरी लगती थी,

उसमें आज अपना गाँव नज़र आया।



शिखर पर पहुँचा, धूप मिली,

पीछे मुड़कर पूरी राह दिखी।

कल धुंध में बस पाँव भर जगह थी—

उतनी जगह से ही राह बनी।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्

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32 मिनट पहले