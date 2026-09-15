नूतन राव के दोहे

नूतन इस संसार के, रक्षक नंद किशोर ।

अनहोनी होनी नहीं, होनी पर क्या जोर।।

-सत्येंद्र पटेल "नूतन राव"

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2 घंटे पहले