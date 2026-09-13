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नीलाचल के नाथ जगन्नाथ

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                            नीलाचल पर शंख बजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर चरण पखार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगन्नाथ के बड़े नयन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जग आकार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुभद्रा-बलभद्र संग बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भक्ति से भर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्ववसु वन में प्रतिदिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलमाधव को ध्याते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल-फल और निर्मल मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति के दीप जलाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा ने जब कथा सुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रण जग जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यापति वन-वन भटके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में दर्शन पाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलमाधव की छवि लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर में लाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा पहुँचे, रूप न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न नया पथ दिखलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर से पावन काष्ठ मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने हाथ थक जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम जपा जब सबने मिलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी काष्ठ उठा लाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल के सारे दाँव चुके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति से पथ खुल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध शिल्पी भीतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार बंद करवाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब राजा ने द्वार खुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप अधूरे पाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप अधूरा दिखता है पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पूर्ण कर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ नहीं, फिर भी सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गले लगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव नहीं, फिर भी रथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों के घर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े नयन हर पीड़ा पढ़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुख दूर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलचक्र नभ में चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वजा राह दिखलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहद्वार से करुण पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुखिया बुलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाप्रसाद सभी को जोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद वहीं मिट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आषाढ़ी बादल छाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन बड़े रथ सज जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन संग जगन्नाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों के बीच आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाखों हाथ पकड़ते रस्सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग इक रंग हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण झाड़ू लेकर राजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवक बन मुसकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुंडिचा में सात दिवस रह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुड़ा में घर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा से ऊँचा पद क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार मिट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैतन्य प्रेम-मगन नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू फूल बन जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सालबेग के सरल भजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के मन भाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा प्रेम जहाँ जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बंधन कट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार धाम में पुरी धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब का उजियारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, समता और करुणा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मंदिर की धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के नाथ सभी के हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंतर खिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगन्नाथ पुकारे जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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