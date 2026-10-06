आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Neeb Karori Baba- Karuna mein Ram
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

नीब करोरी बाबा- करुणा में राम

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नीब करोरी बाबा- करुणा में राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकबरपुर में जन्म लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा तुम्हें पाकर मुस्काती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी नारायण नाम मिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति नई पहचान दिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधु बने, पथ-पथ पर विचरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता सबको पास बुलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंबल ओढ़े सरल वेश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा सबको गले लगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त तुम्हें हनुमत-अंश कहें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा चरणों में झुक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीब करोरी, हे करुणा-सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा तुम्हारी राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त सुनाते रेल की लीला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था मन में दीप जलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरे बाबा, रेल रुकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा यही विस्मय जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आग्रह से वापस बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकी रेल आगे बढ़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव में भी स्टेशन चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला जनहित भी सिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान मिले हर साधुजन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला यह संदेश सुनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीब करोरी, हे करुणा-सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा तुम्हारी राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैंची की शांत पहाड़ियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामधुन भीतर तक उतर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमान मंदिर के आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरती श्रद्धा की लौ जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे जन को अन्न मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा पूजा बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश-विदेश से आए साधक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा भेद सभी मिटाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका मन जग से टूटा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाँव तुम्हारी आस जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीब करोरी, हे करुणा-सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा तुम्हारी राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-नाम में मन को रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचलता धीरे थम जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तुम्हारे पास बैठूँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गाँठ खुलती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त बताते, एक छुअन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना समाधि में डूब जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको चाहो, सबकी सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख हृदय को बड़ा बनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, सुमिरन, प्रेम सँजोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना जीवन को महकाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीब करोरी, हे करुणा-सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा तुम्हारी राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन में देह त्यागी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृति अभी भी नेह लुटाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त तुम्हें जब याद करें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंबल वाली छवि मुस्काती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी पाया, बाँट सकूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह इच्छा मन में उठ आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दुखी का हाथ पकड़ लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति कर्म में उतर आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा, इतना प्रेम हमें दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे हर आँख मुस्काती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीब करोरी, हे करुणा-सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा तुम्हारी राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree