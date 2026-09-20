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नई सदी के इस मेले में

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                            नई सदी के इस मेले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(समाज रिश्तों और कॉरपोरेट जीवन की आधुनिक विडंबना)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीली स्क्रीनें जाग रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे नींद छुपाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास-पास बैठे हैं लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैसेज से बतियाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की बात अधूरी रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमोजी प्यार जताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह मशीन हाज़िरी लेती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब समय पर आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बॉस कहे - हम एक परिवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब सुनकर मुसकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ईमेल के आते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने लोग हट जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन स्लाइडों के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँकड़े नाच दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत वाले पीछे रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे बोल वाले छा जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की फ़ाइल धूल सहे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुमले बोनस पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी मिलते रंग बदलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दूर सरक जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिनको मित्र कहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चेहरे बदल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली मुश्किल सामने आते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते लॉग-आउट हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉफी टेबल, दो मोबाइल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप शाम बिताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से आँखें कम मिलतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोटो दिल बहलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादे स्क्रीन पर जन्में तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्लू टिक पर मर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ चौखट पर राह निहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे फ़ोन मिलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीडियो पर चरण छूकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर "बिज़ी हूँ" बतलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा का डिब्बा पूछ रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बच्चे घर आ पाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेतन आते ही बिल सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी, कपड़ा, घर की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने गिरवी जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों खातिर छुट्टी माँगो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टारगेट बीच में आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी में कैमरे सौ-सौ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चेहरे मुसकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ उठाकर भोज बड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते छोटे हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाइक गिनते तस्वीरों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथ छुड़ाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची गाड़ी, बड़ा मकाँ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग सलाम बजाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ज़रा-सा करवट बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नज़र चुराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब भरी तो रिश्ते जागें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हो, सो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी खबरें, पूरे झगड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर आग लगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम धरम का लेते हैं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाँ भूल ही जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर बहुत है चौपालों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के स्वर दब जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अकेले रह जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कोई हाथ बढ़ाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते जन को उठाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना दिखावे भूख मिटाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव धर्म निभाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन जब जुड़ता है तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर तक पिघल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सदी के इस मेले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाँ फिर इंसाँ बन जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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