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नव सृष्टि के आधार बने कृष्ण

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                            नव सृष्टि के आधार बने कृष्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पाप से बोझिल होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म की ज्योति खो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस-सरीखे क्रूर नरेशों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता भी रो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों ने कर जोड़ पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संतुलन लाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट रहे जन-मन में फिर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव विश्वास जगाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा, प्रार्थना और प्रतीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कृष्णावतार के द्वार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारा में देवकी के नयन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठवीं आस सँजोते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुदेव के धीर नयन भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति की राह सँजोते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्यरात्रि में कृष्ण पधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारा के द्वार खुलते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना ने जब चरण छुए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल भी राह बनाते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारा, यमुना, नंद का आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लीला के विस्तार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस भविष्यवाणी से डरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नवजात मिटाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूतना को गोकुल भेजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष का जाल बिछाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता ओढ़े उस छल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच जग को दिखलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष लेकर आई पूतना को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष स्वयं दिलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल की हार, करुणा की जय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों जीवन-संस्कार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना का जल विष से काला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पर संकट भारी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिय का विष और अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लहर पर भारी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने यमुना शुद्ध कराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषधर का अभिमान झुका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोवर्धन कर पर धरते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रदेव का मान झुका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिय-दमन, गिरिधर लीला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों प्रकृति के रखवार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा का निष्काम समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का अर्थ बताता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास नहीं था देह-बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मन से मिलाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गोपी के मन में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी किसी के पास नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ अधिकार न माँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे सुंदर रास नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा, गोपी, रास और मुरली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भक्ति के शृंगार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस पिता को बंदी करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन पर बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह नवजातों को मरवाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय का राज्य बसाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वध प्रतिशोध नहीं था केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता का उद्धार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उग्रसेन को राज सौंपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय पुनः साकार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी कारा, मुक्त हुए जन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब न्याय-राज्य के द्वार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांदीपनि के आश्रम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजकुमार भी शिष्य बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद, नीति, शस्त्र और विद्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के आदर्श बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-दक्षिणा पूर्ण हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का सम्मान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदामा संग भूमि पर बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र-भाव का मान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु, गुरुकुल, विद्या, सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जीवन के संस्कार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस-वध का बदला लेने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरासंध ने जब ठाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार मथुरा पर चढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जीवन मिटवाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्दोषों को रण से बचाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारका का निर्माण किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण से हटना हार नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति ने जन-त्राण किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणछोड़ कहे जाने पर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जन-जीवन की पतवार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजाओं को बंदी करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जरासंध इतराता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्मराज के राजसूय का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता भी रुक जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने भीम को राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मल्लयुद्ध में अंत हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदी राजा मुक्त हुए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता-मद भी शांत हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम का बल, श्रीकृष्ण की नीति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों निर्बल के अधिकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक्मिणी का पत्र पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने कृष्ण-वर माँगा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनचाहे बंधन से बचना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सच्चा आग्रह था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरकासुर की बंदी नारियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मान गँवाती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने मुक्त किया तो वे भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव जीवन अपनाती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की इच्छा और गरिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों उसके अधिकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर चावल लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदामा मिलने आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फटा अंगोछा उसने अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल में छिपाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र न धन से तौले जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने यह संदेश दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन माँगे सब देकर उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र-भाव को मान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा और गरीब के रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सच्चे मन के तार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाण्डवप्रस्थ उजाड़ पड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी इंद्रप्रस्थ बसाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडव के पुरुषार्थ को कृष्ण ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा मार्ग दिखाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसूय की अग्रपूजा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिशुपाल ने अपमान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ अपराधों की सीमा टूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदर्शन ने संहार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा और दंड, समय के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों न्याय के सार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्यूतसभा में मौन खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े-बड़े बलवान सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी ने कृष्ण पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गई हर आस तभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीर बढ़ाकर लाज बचाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी का सम्मान रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा के झुके विवेक पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का कठिन प्रश्न रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी की टेर और रक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों नारी की हुंकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-दूत बन कृष्ण गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध टालना चाहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच गाँव की बात रखी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम मार्ग सुझाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्योधन को अवसर देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका हठ उजागर किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध स्वयं कृष्ण ने न चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हठ ने उसको जन्म दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय, प्रयास और दृढ़ निर्णय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब नीति-धर्म के सार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-जाल में डूब गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को सम्मुख देख धनुर्धर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य-पथ भी भूल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध नहीं, कर्तव्य जरूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने यह समझाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह नश्वर, आत्मा अमर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता-सार सुनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ, रण, गीता और कर्मयोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जीवन की पतवार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र बिना भी युद्धभूमि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-पक्ष के साथ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज किसी से माँगा नहीं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय-विजय के साथ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म करो, फल पर मत अटको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही अनोखा ज्ञान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रखा, पर सत्य बचाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति-चक्र को थाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, नीति, साहस, वैराग्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब युग-युग के संस्कार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभास तट पर देह छोड़ी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता का स्वर मौन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली थमी, पर प्रेम न थमता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण कहीं भी दूर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज संबंध बिखरें तो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली प्रेम जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अन्याय चुनौती देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण कथा के पात्र नहीं बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जीवन के सद्विचार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धरा पर धर्म जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि के आधार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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