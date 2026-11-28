नन्ही मेंढक और अनंत समुद्र

क्या मैं बताऊं अपने जीवन के किस्से?

थी मैं प्राथमिक विद्यालय के हिस्से

अपने नटखट और मस्ती भरे जीवन में |



सभी ने कहा मेंढक है तू कुएँ की ,

समुद्र अभी बहुत बड़ी है ,

कुछ ने बताया , कुछ ने समझाया



सबकी बातें सुन चली मैं तालाब में ,

मछली बनकर समुद्र घुमने |

लेकिन भूल ही गई थी मैं ,

मेंढक तो हूँं मैं कुंए की ,

मछली की तरह तैरना तो ,

आता ही नहीं मुझे |



मैं वापस जा नहीं सकती अपने कुंए में ,

क्योंकि पिता ने कई संघर्ष करके ,

रखा है समुद्र के किनारे में ,

पुरा समुद्र तैरने के वास्ते



बड़ी मछलीयां देख डर - सी गई थी मैं ,

सोचा ना बन पाउंगी इन जैसे में ,

फिर कुछ मछलियों ने तैरना सिखाया ,

कुछ ने हौसला दिया |



फिर भी सिमट कर रह गई मैं ,

मेरी हार साफ़ दिख रही थी मुझे |

पिता बाहर से हौसला तो देते रहे ,

पर अंदर से टूट गए थे वे भी ,

बस थोड़ी सी उम्मीद बची थी उनमें ,

क्योंकि अभी तो बस शुरुआत थी मेरी -

हौसलों के पंख थी मुझमें ,

चाहुँ तो अब भी उड़ सकती हुँ आसमान में |

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57 minutes ago