आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mumbai Ki Baarish
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हर सत्य ने फिर सत्य बुलाया।

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मुंबई की बारिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर मुंबई पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों की चादर छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्म हवा ने छूकर पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज फिर किसकी याद आई?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की के शीशे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद ठहरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे भूले नाम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी स्याही गहरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें चमक रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों की धूल उतर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागती-दौड़ती मुंबई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल को आज ठहर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकल की खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगे चेहरे झाँक रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ भरी छतरियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग नए-से जाग रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुट्टे के धुएँ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदरक वाली चाय घुली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी हवा के संग कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी याद फिर मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरीन ड्राइव की लहरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों से टकराती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहने को आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे लौट जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी छतरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो साये साथ चल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों से बचते-बचते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे में ढल रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम उतरती धीरे-धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनियाँ जल जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी सड़कों पर जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश उतर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात हुई, बारिश धीमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा हुई कुछ नम-नम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मेज़ पर चाय रखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दिल में भीगा मौसम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर सुबह फिर दौड़ेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रेनें, हॉर्न और सीढ़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी में उठते कदमों संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागेंगी फिर गलियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन के कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद बची रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तेज़ शहर के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्मी चुपचाप बसी रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंबई कभी नहीं रुकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बारिश में झुकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के समंदर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल जाकर मिलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उस मिलन को देख सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चाहे जितना भागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर भीगी मुंबई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम में जागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree