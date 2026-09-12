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मेरी वापसी अभी बाकी है

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                            मेरी वापसी अभी बाकी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम भले ही थके हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मैंने राह न छोड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँध ने चाहे दिशा छिपाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने अपनी चाह न छोड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात घनी हो, दीप बुझें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा फिर भी साथ खड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे सपनों की राख तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई चिंगारी पड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर उठना सीखा मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द को अपना गीत बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मुझको रोकना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ही साहस जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी राहें, सूने मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में आस बची है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की धूल हटाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की फिर प्यास बची है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार नहीं है ठहराव मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो बस तैयारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मंज़िल को दूर समझते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आहट प्यारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर सूरज उगेगा निश्चित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आकाश नया होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की हर बूँद से मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का संसार खिला होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटा है, लौटेगा फिर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटा है, जुड़ जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चुप्पी बोल उठेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा समय बदल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम भले ही थके हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हौसला अब भी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन है, रात बड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी वापसी अभी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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