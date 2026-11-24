मेरे आगे हँसना ज़रूरी है क्या?

मेरे आगे हँसना ज़रूरी है क्या?



तुम आए तो कमरा बोल उठा,

हर चेहरा फूल-सा खिल उठा।

बस एक तुम्हारी आँखों में

कुछ डूबा था, जो दिख उठा।



तुम सबके पास ठहरते रहे,

बिखरे क़िस्से बुनते रहे।

जब बारी आई ख़ुद अपनी,

तुम चाय की प्याली भरते रहे।



वो बात पुरानी जब निकली,

चेहरे पर हल्की धूप खिली।

फिर एक जगह तुम ऐसे रुके,

जैसे कोई हँसी में चोट मिली।



सब उठने लगे, तुम उठे नहीं,

कुछ कहने चले, फिर कहे नहीं।

मैं पास तुम्हारे बैठ गया,

हम दोनों अपनी जगह रहे वहीं।



तुम मेज़ की सिलवट सहलाते,

फिर बात घुमाकर मुस्काते।

मैं इतना ही कह पाया तब,

“तुम थकते नहीं, सबको हँसाते?”



इस बार तुम्हारी पलक झुकी,

मुस्कान अधर के बीच रुकी।

जो बात बरस भर टाल गए,

वह एक बूँद में कह भी चुके।



न मैंने कोई सवाल किया,

न तुमने ग़म का नाम लिया।

बस तुमने कंधे पर मेरे

कुछ देर को सिर रख दिया।



कल फिर जी चाहे, हँस लेना,

आज आँखों को बह लेने देना।

जितनी अपनी है हँसी तुम्हारी,

उतना ही अपना है रो लेना।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्

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2 घंटे पहले