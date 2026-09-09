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मैं बाहर ही भटकता रहा

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                            मैं बाहर ही भटकता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी ख़ातिर मैं ज़माने में बहुत दूर गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे भीतर था—मैं बाहर ही भटकता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज मुट्ठी में लिए खेत बदलता ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे बोता नहीं था—फ़सलें माँगता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाबी हाथों में रही, द्वार भी अपना ही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मगर रास्ता खुलने की दुआ करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव अपनी थी, किनारा भी नज़र आता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हवा के बदलने का इंतज़ार करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ आँगन का मेरे धूप में झुकता ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहीं और किसी छाँव को ढूँढ़ता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके होने से मेरा घर था, उन्हें वक़्त न दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मकाँ ऊँचा बनाता रहा—घर छोटा होता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते टूटे तो शिकायत थी कि बदले हैं सभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँठ मेरे मन में थी—मैं धागे बदलता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर जिनसे शिकायत थी कि समझे ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हीं से अपने दिल की बात भी छुपाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त मुट्ठी में था, अपनों को मगर दे न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं घड़ी से ही हर इक पल का पता पूछता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार चौखट पे मेरे चुपचाप बैठा ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे दुनिया की महफ़िल में तलाशता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म कुछ मेरी ज़ुबाँ ने भी दिए थे अपनों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर इक चोट का इल्ज़ाम ज़माने को देता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलतें जोड़ते-जोड़ते घर भरता ही गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भरा घर देखकर भी ख़ुद को खाली पाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें सामने थीं, पाँव मेरे रोकता था डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मगर राह की दुश्वारियाँ गिनता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप हाथों में था, फिर भी रात का शिकवा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही लौ ढाँपता रहा—रात को कोसता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सँवारूँगा, इसी सोच में आज जाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी सामने थी—मैं कल को सजाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतने निकला था दुनिया को, यही धुन थी मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से हारता रहा—जीत का जश्न करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को रखने के लिए, मुट्ठियाँ कसता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको उड़ने देना था, उनको ही बाँधता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीढ़ियाँ चढ़ता गया, ऊँचा बहुत होता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके कंधों से चढ़ा था—उनसे छोटा होता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ में सबसे निकल जाना ही मंज़िल मान ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पलटकर घर को देखा—अपने पीछे छूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत ने आख़िर में खोला ज़िंदगी का ये हिसाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समेटा था यहीं छूटा—जो बाँटा, साथ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया बदलने की कोशिश में उम्र गुज़रती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको पहले बदलना था—उसे बचाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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