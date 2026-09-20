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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Meeting Main Kaam Ruka Hai
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मीटिंग में काम रुका है

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुबह नौ बजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम शुरू होना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ बजे संदेश आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहले एक छोटी-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीटिंग होगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी आ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम अपनी मेज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला बैठा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यक्ष ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज की बैठक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत संक्षिप्त रहेगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक घंटे तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने समझाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बैठक संक्षिप्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चालीस स्लाइड थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली पर लिखा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सोच बदलिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाक़ी उनतालीस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी बातें थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रबंधक ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम पीछे क्यों हैं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको उत्तर पता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उत्तर देने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे नहीं रह पाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कमरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कर्मचारी बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“समस्या योजना में है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यक्ष ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमें समाधान चाहिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने समाधान बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यक्ष ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतना नकारात्मक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत सोचिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वित्त बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बजट नहीं है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिक्री बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“उत्पाद तैयार नहीं है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव संसाधन ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमें मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम करना चाहिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी प्रभावित हुए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वाक्य का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अर्थ नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विरोध भी संभव नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सलाहकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर शहर से आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने हमारी बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेज़ी में दोहराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस सुझाव को हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह महीने से दे रहे थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘ग्लोबल मॉडल’ कहलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने नोट्स बनाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बात पर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी फ़ीस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यक्ष ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज़िम्मेदारी कौन लेगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने नीचे देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने फ़ाइल खोली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने पानी पिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल देख लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर ज़िम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस व्यक्ति को मिली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुट्टी पर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य इतना ऊँचा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई छू न सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय इतना कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई सोच न सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता आई तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेतृत्व की दूरदृष्टि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असफलता आई तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीम की कमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक युवा ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ग्राहक से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ लेना चाहिए?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में ऐसी ख़ामोशी छाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उसने कंपनी बेचने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रस्ताव रख दिया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहले आंतरिक सहमति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना लेते हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राहक बाहर प्रतीक्षा करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर सभी तय करते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ग्राहक को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोपहर हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समोसे आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठिन प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत हल हो गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी चटनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस ओर रखनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चर्चा हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछली चर्चा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्रवाई तय हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली बैठक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पर चर्चा होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचिव ने लिखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बैठक अत्यंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फलदायी रही।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि फल की प्लेट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी खाली हो चुकी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम को अध्यक्ष बोले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अब काम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान देना होगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तय किया गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पर ध्यान देने हेतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल विशेष बैठक होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी चले गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज़ पर पड़ा काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से उठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने फ़ाइल बंद की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मीटिंग समाप्त हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मुझे भी बता देना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली सुबह फिर संदेश आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कल की बैठक की सफलता पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक छोटी-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीटिंग रखी गई है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम मुसकराया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह समझ चुका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कार्यालय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम करने से अधिक ज़रूरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पर बात करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे सुरक्षित वही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बैठक में उपस्थित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्णय से सहमत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और काम पूरा न होने पर कहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इस विषय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और मीटिंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी है॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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