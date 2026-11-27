शुभ क्षण चाहा, अवसर को टाला।

मौन हुआ द्वार



मित्रों की टोली,

हँसी ठिठोली।

बरसों बाद मिला,

वही दुःख का साथी।



माँ की पुकार,

पिता का इंतज़ार।

मैंने कहा ‘कल’,

मौन हुआ द्वार।



सबकी इच्छा जानी,

सबकी बातें मानी।

एक दिन ढूँढ़ी,

अपनी ही वाणी।



पहली कमाई,

क्षण भर समाई।

जो थोड़ा सहेजा,

वही आड़े आई।



तन ने पुकारा,

मैंने टाला इशारा।

अब हर प्रभात,

चलना बना सहारा।



लोक की चिंता,

मन की व्यथा।

सब अपनी धुन में,

मैंने गढ़ी कथा।



शुभ क्षण चाहा,

अवसर को टाला।

एक पग बढ़ाया,

पथ ने सँभाला।



‘काश’ की गिरह,

आज ही खोलूँ।

जिनसे कहना है,

आज ही बोलूँ।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

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1 hour ago