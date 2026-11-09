बस कभी किसी बेपरवाह दोपहर में आकर सामने बैठ जाओ

पर तुम मेरे लिए कागज़ का वही फटा हुआ टिकट हो। तुम्हें सुनने में यह सब रूखा, अजीब और अनगढ़ लगेगा,

पर मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही चाहता हूँ



जैसे छत पर फँसी पतंग कटी डोर चाहती है,

सूखे गले का थूक एक घूँट सादा पानी चाहता है,

बंद पड़े ताले अपनी भूली हुई चाबी चाहते हैं,

पुराने रेडियो की सुई साफ़ सिग्नल चाहती है,

और थका हुआ बदन ज़मीन पर चटाई चाहता है।

कोई नज़्म, कोई ग़ज़ल, कोई गुलाब नहीं चाहिए,

बस कभी किसी बेपरवाह दोपहर में आकर सामने बैठ जाओ,

कि मैं तुम्हें चाहता हूँ

ज़रूरत की आख़िरी हद तक !

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39 मिनट पहले