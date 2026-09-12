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मैं जैसा हूँ

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                            मैं जैसा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बेज़ुबान नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अनजान नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावुक हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कमज़ोर नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हार मानता नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घायल हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समाप्त नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बेबस नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सब भूलता नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वहीं ठहरता नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर अंगार हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा दिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकहा रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थहीन नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नाम हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चेहरा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतनी-सी पहचान नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमित हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकुचित हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पूरा संसार हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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