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माँ के बाद घर

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                            माँ के बाद घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे पर जब चाय चढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की याद चली आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज़ सजे हर रोज़ मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली कुर्सी रुला जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलमारी में साड़ी उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशबू बनकर ठहर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले जब दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ में सूरत दिख जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अचानक आँख खुले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लोरी लौट आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के बिन घर चुप रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आहट माँ बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में तुलसी हँसती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाँव मगर कम पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों की भीड़ में अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कमी नज़र आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली में पकवान सजे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख कहीं पर खो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में कोई बात चले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी राय याद आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख जब दर पर दस्तक देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की दुआ ढाल बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के बिन घर चुप रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आहट माँ बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके ख़त जब हाथ लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती दुनिया लौट आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर-अक्षर प्यार भरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख चुपचाप भर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का हर उत्सव अधूरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी होंठ पर थम जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर जब हाथ न हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत भी फीकी पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में जब शीश झुकाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की सूरत याद आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के बिन घर चुप रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आहट माँ बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 मिनट पहले

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