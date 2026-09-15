मां का खोटा सिक्का

मेरी मां का हूं खोटा सिक्का।

दुश्मन का कर दिया खेल फिक्का।।१।



रुकता नहीं है, मेरी गाड़ी का चक्का।

जमा बैठा हूं बॉर्डर पर इक्का।।२।



- रमन सिंह गोठवाल





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एक घंटा पहले