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फिर न लौटेगी यशोधरा धरा पर,

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                            लौट आओ बुद्ध..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो दया करो यशोधरा पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर न लौटेगी यशोधरा धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुई तुम्हारी साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सीख लो सम्बंधों को साधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ बुद्ध...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ न भटको अकेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की तलाश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य ही तलाशना है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश लो मेरे प्रेम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे विरह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सिसकियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आँसुओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पश्चात्ताप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हार में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ बुद्ध...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही जीवन मिलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर सत्य-मार्ग के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक ही जीवन मिलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-मार्ग के लिए भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ बुद्ध...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुआ तुम्हारा सफ़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना लो प्रेम को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य का हमसफ़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आत्मा पर आघात भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती है हिंसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कैसी है तुम्हारी अहिंसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ बुद्ध...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर न लौटेगी यशोधरा धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो दया करो अपनी सखा पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आराधना
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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