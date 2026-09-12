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कृष्ण आज भी दूर नहीं

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                            कृष्ण आज भी दूर नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा की कारा बोल उठी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसी ज्योति निराली थी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेड़ी-पहरे के बीच जन्मकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति की राह निकाली थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मभूमि आज भी कहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारा चिरकाल नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना की उफनती लहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण छूकर झुक जाती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासुदेव की गोद बचाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात स्वयं रुक जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज हो तो घोर विपद भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की अवरुद्ध राह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की गलियों में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन चुरा मुस्काते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा की उँगली थामे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर बाल बन जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता से बढ़कर दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सच्ची छाँह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदगाँव के खुले आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैया संग मुस्काते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा ग्वालों की टोली लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पथ धूल उड़ाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्राणी में प्रभु बसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जीव असहाय नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसाने की रंगीली होली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-रंग बरसाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदगाँव से कान्हा की टोली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-गुलाल उड़ाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग वही जो भेद मिटा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल मुख की चाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम्यवन के सघन कुंज में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला फूल खिलाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सरोवर, शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंसी-तान सुनाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन बचना भी धर्म हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक सलाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोवर्धन ने छत्र बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रज को दृढ़ आधार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण की छोटी अँगुली ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगठित बल का सार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति-पूजन जीवन-दर्शन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल पर्व-प्रवाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधाकुंड के शांत जलों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं नहाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्यामकुंड के नील दर्पण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-रूप समाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो नामों की एक धड़कन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद-भाव की थाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन के कदंब तले जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा बंसी बजाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैया, गोपी, वृक्ष, लताएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुर में आ जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर वह जो संसार जोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलह भरी कोई चाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निधिवन की झुकी लताएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास-कथा दोहराती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन निशा में आज भी जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल-धुन सुनवाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा मन का दीप बने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि का तिरस्कार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रज की चौरासी कोस धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण राग सुनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रज की छोटी-सी कणिका भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-पथ पर लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रज मन की वह निर्मल भूमि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कपट-अधिकार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उज्जयिनी का सांदीपनि-आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या-दीप जलाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-सुदामा दोनों को वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आसन पर लाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा जो संस्कार न दे पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शिक्षा में सार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रप्रस्थ की राजसभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति सदा आधार रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडव के संघर्ष-पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-दृष्टि तैयार रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता का उद्देश्य सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल राज-अधिकार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र के मध्य खड़ा रथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन-मोह सुनाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता का उपदेश सुनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण कर्म समझाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो कर्म बन सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का भंडार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारका की समुद्र-बाहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम नगर सजाती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट से यदुवंश बचाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई शरण दिलवाती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म बचाने का निर्णय भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायरता या हार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा-जन्म, गोकुल-बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रज ने प्रेम सिखाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांदीपनि ने ज्ञान सँवारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता ने कर्म जगाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारका तक हर पथ कहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण किसी एक धाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, पर प्रेम वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण आज भी दूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
—संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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