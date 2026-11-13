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जिससे ख़ता न हो सके, वो आख़िर बशर नहीं।

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                            ख़ुद से मुलाक़ात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की हर ख़बर है, मगर अपनी ख़बर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे तमाम याद हैं, ख़ुद पर नज़र नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ पर हमारे ही नामों की मुहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें सुकून से रहें, ऐसा कोई घर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल मिली तो चाह ने फिर रास्ता चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़दमों का सफ़र ख़त्म है, मन का सफ़र नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दलील से सभी को चुप तो कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को सुकून दे सकूँ, ऐसा हुनर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसके सामने भी उसे ढूँढ़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा वही है, देखने वाली वो नज़र नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही लोग साथ चले एक उम्र तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक राह पर चलें तो सभी हमसफ़र नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के लिए सँभालते रहते हैं आज को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज हाथ से गया, उसकी ख़बर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगा बहुत, मिला तो नई चाह जाग उठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकवा ये किसलिए कि दुआ में असर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब छिन गया तो खोने की दहशत भी मिट गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ाली हाथ हूँ, मुझे खोने का डर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हार ने कोई नया दर खोलकर कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको तू आख़िरी कहे, वो आख़िरी दर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बग़ैर दिन तो गुज़रते रहे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन काटना ही जीने का सारा हुनर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको ख़ुदा बनाकर मेरा हक़ न छीन लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे ख़ता न हो सके, वो आख़िर बशर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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