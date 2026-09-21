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खाली होता बचपन

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                            खाली होता बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधों पर बस्ते भारी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सपना दबता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद अभी आँखों में ठहरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा स्कूल को जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन अब कॉपी में बीते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल कहाँ मिल पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से वह मैदान निहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन चुपके ललचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया-गेंदें मौन पड़ी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उन्हें नहीं उठाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ उसका हाथ थाम लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन खाली होता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में दुनिया सिमटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल मन बहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की हर कथा रुकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्टून शोर मचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त सभी स्क्रीन में रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गले न लग पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली स्क्रीन टटोल रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपनों को बुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में थकान उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा फिर भी मुस्काता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ उसका हाथ थाम लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन खाली होता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ दिनभर उलझी रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता को काम थकाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही छत के नीचे सब हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी घर सूना लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें अब छोटी होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा बढ़ता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में छोटी गाँठ पड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा किससे कह पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा समय उसे भी दे दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस हमको पास बुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ उसका हाथ थाम लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन खाली होता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंक बने पहचान सभी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बच्चा घबराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला आना शर्त बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे रहना डराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाबा सपने बुनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल मन दब जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती करने से वह डरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर रटता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी-बारिश उसे बुलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा फिर खिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ उसका हाथ थाम लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन खाली होता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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