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कसूर मेरा ही निकला

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                            अपना समझ के जिसको मैं दिल में बसा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जाते-जाते मुझको ही मुजरिम बना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो उसके ऐब ज़माने से ढक लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी एक भूल का किस्सा सुना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए मैं धूप में दीवार बन गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे हिस्से की भी छाया उठा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुप रहा कि रिश्ते की इज़्ज़त बनी रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी ख़ामुशी को ही इल्ज़ाम बना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार उसकी भूल को अपना कहा मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी नेकियों को भी एहसान बता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जिसे गिरने से बचाया था हर दफ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो वक़्त आने पर मुझे ठोकर लगा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए चराग़ जलाए तमाम रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुबह होते ही मेरा घर जला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सच लिए खड़ा रहा तन्हा तमाम उम्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो झूठ बोलकर भी ज़माना मना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा गया कि ज़ख़्म अभी तक हरा क्यों है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने दिया था ज़ख़्म, वही मुस्कुरा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको सुनाई दर्द की हर दास्ताँ कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दर्द ही मेरा मेरी पहचान बना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किससे अपने दर्द की फ़रियाद हम करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ातिल ही मेरे शहर में मुंसिफ़ बना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हारकर भी अपना ज़मीर बचा सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीतकर भी ख़ुद को कहीं पर गँवा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उससे कोई शिकवा, शिकायत नहीं रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ हुआ, वो जीने का मतलब सिखा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर समझ के राह में छोड़ा था जिसने मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आया तो वही पत्थर निशाँ बना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज भी खड़ा हूँ उसी शान के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तोड़ने चला था मुझे, ख़ुद बिखर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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