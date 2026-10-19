कल्कि अवतार

कल्कि का अवतार होगा।

पापों का संहार होगा।।

अंधकार को मिटाने फिर से।

एक नया अवतार होगा।।

जब पाप का घड़ा भरेगा।

तब कल्कि अवतार होगा।।

संग आए चारों भाई के।

उसी कल्कि की जय जयकार होगा।।

आएगें वो करने जंग।

बजरंगी को लेकर संग।।

कलियुग में कल्कि अवतार।

पापों का करने संहार।।

जब जब धरती पर पाप बढेगा।

एक नया अवतार बढेगा।।

करके पापों का संहार।

विजयी होगा कल्कि अवतार।।

पुराणों में मिल जाती है , व्खाया विष्णु के अवतारों की।

कलियुग में आऐगें कल्कि विनाश करने दुराचारियों की।।

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2 घंटे पहले