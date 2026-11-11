मात पिता का प्यार भी मिलिया

क्षण भर का यह जीवन है यारो

बहुत आते जाते लोग यहां पर ।

परंतु कुछ ह्रदय में बस जाते है

कुछेक धक्के खाते लोग यहां पर ।।

कुछ अपना कहकर ठग गए

कुछ ह्रदय दुखाकर भग गए ।

कुछ बसते हैं आती जाती सांसो में

कुछ घृणित पात्र, भी लोग यहां पर ।।

अब यादों के इस महा समर में

या जीवन के इस महा भंवर में ।

ढूढ़ रहा मन कौन है अपना री

कौन कौन पराए लोग यहां पर ।।

जन्म हुआ री भाई बहन मिलिया

मिलिया कुल सारो संसार वीरेंद्र।

मात पिता का प्यार भी मिलिया

कुछ जलने वाले लोग यहां पर ।।

क्षण भर के इस अल्प जीवन में

हमने री स्वप्न सजाए लंबे लंबे ।

स्वप्न बिखरते टूटे आहे भरते

अजी कैसे कैसे लोग यहां पर ।।

- वीरेंद्र अलंकार



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले