विश्वास ना हो तो खुद देखो , यह जीवन रण है।
खाना ,लड़ना ,और बोलना ,यह तो तेरा ध्येय नहीं
सुविधा में बंध जाने से ,यूं मिलता सबको श्रेय नहीं
मिलती तभी सफलता है ,जब संकल्प होता दृढ़ है।
विश्वास ना हो तो खुद देखो, यह जीवन रण है।
आज निस्वार्थ भाव से कौन तुम्हारे अपने हैं?
सच है, भ्रम है ,या सिर्फ सुहाने सपने हैं ?
इस विकट स्थिति से निकलने को, तुम्हारा क्षण क्षण है।
विश्वास ना हो तो खुद देखो, यह जीवन रण है।
बिना परिश्रम सब मिल जाए ,यह इतना आसान नहीं
जो थोड़ी चोट न सह पाये ,कहलाता वो पाषाण नहीं
फल चाहे जो भी हो ,संग्राम तो करता कण कण है |
विश्वास ना हो तो खुद देखो ,यह जीवन रण है।
सबल युवा हो तुम साहसी,हास के पात्र न बन जाना
कठिन तपस्या करके,विजय का बल तुम पा जाना
आज का श्रेष्ठ प्रयत्न,तुम्हारे कल के हेतु अर्पण है |
विश्वास ना हो तो खुद देखो यह जीवन रण है।
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24 मिनट पहले
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