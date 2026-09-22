जीवन का सुख दुख

संभालें जीवन का सुख दुख कैसे ?

आओ हम तुम जाने ,सच ऐसे।



मिले न जीवन में सुख अपार ।

न ही कोई चाहे दुख का संसार।



करूँ मैं विनती जोड़ के हाथ।

प्रभु पीड़ा में तुम देना साथ !



दुख का तुम करो तुरत निदान ।

और सुख में तुम लो संज्ञान ।



कभी किसी को मैं न सताऊं।

झूठा सुख मैं कतई न चाहूं ।



सब कुछ हो सम्यक कुछ ऐसा

सुख दुख में संयम के जैसा !



सब सुखी तो दुख फिर कैसा ?

चिर सुख चिर दुख कभी न होता



जीवन तो है ज्वार और भाटा

सहज सँवारें लाभ और घाटा



जीने की बस यह तैयारी

सुख दुख आते बारी बारी !!

-कुमकुम माथुर



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एक घंटा पहले