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जब प्रेम शिव से है - शिवत्व भाग

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                            जब प्रेम शिव से है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वैराग्य क्या संसार क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहिष्कार क्या स्वीकार क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष क्या आराम क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिता क्या चिंतन क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुदन क्या हास्य क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रम के ना मिल पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका विलाप क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब शिव से जुड़ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पश्चाताप क्या व्यवहार क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें होकर जाना जब जग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में लगा अब कुछ नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तेरे चक्कर काट रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आप सबके चक्र काट रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पूजते मंदिर और शिवालों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आप घर में माता - पिता के चरणों में विराज रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लगता है मन छूट जाये सबसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आप स्वीकार हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तृष्णा की मिट जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे अंत आपके हाथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत का विकल्प हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आरंभ का विचार हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत में विचरते हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका अंतिम संस्कार आप हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अगर आप साथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो परम क्या विकार क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंत और आदि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सब जीवन और वरदान क्या
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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