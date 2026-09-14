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जब पंचमुखी बने हनुमान

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                            जब पंचमुखी बने हनुमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अँधेरी, रण सोया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया का जाल बिछाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिरावण ने छल से आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-लखन को पाताल पहुँचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका में जब भेद खुल पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने प्रण फिर दोहराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार खड़ा मकरध्वज बोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं भी वीर महान।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र मिला, पर धर्म प्रथम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत का दृढ़ विधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बाँधकर मार्ग बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाताल का फिर भेद भी पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच दिशाओं में दीपक जलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उनमें कैद रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बुझा तो दूजा जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए वह अजेय रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद कठिन जब सामने आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने संकल्प जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब में हनुमत मुख दमका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस का संचार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण नरसिंह जाग उठे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय का अंत तत्काल हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने साहस खूब बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे ने हर भय मिटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चिम गरुड़ मुख जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष का टूटा सारा मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर में वराह मुख दमका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता की दी पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर हयग्रीव मुख जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचों मुख ने पाँच दिशाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ हुंकार भरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचों दीप बुझे तो टूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया सारी गई बिखरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिरावण का अंत कराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-लखन को मुक्त कराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें कई, मन एक अकेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे चुने सही अभियान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ, भय, भ्रम, क्रोध, निराशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोक रहे उसकी उड़ान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस, धीरज, ज्ञान जगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा ने अपना लक्ष्य भी पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुख साहस, एक सुरक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विवेक महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक है सेवा, एक है संयम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचों से युवा बलवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच गुणों को साथ जो लाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना कल चमकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संकट की रात घनेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में रखना एक ही ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप बदलकर राह बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका लक्ष्य रहे महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने यह मंत्र सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल स्वयं, पर धर्म निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मुखों में तेज समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचमुखी बन धर्म बचाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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