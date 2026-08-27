जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ

*"जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ"*

अपने दुःख का कारण मैं ख़ुद हूँ, यह जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ।

सोशल मीडिया की दुनिया मुखौटे वाली है, यह जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ।

वक़्त के दरिया में बह जाएँगे सब अपने, यह जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ।

माँ-बाप एक उम्र के बाद बच्चे बन जाते हैं, यह जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ।

कुछ ख़ास अक्सर कहते हैं कि तू जानता है, मगर मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ, फिर भी नहीं मानता हूँ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले