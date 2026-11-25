जागो और सुधार करो

लक्ष्य से भटकाव गलत है मन का, जागो और सुधार करो,

उठो, बढ़ चलो मंज़िल की ओर, पर मन को दो विश्राम ज़रा।

जो तुम करने आए जग में, पहले उस पर विचार करो,

लक्ष्य से भटकाव गलत है मन का, जागो और सुधार करो।



चैतन्य रहो नित्य रैन-भोर में, भर उत्सुकता हिय के कोर में,

मन कितना भी हो दूर लक्ष्य से, पर तुम उस पर अधिकार करो।

लक्ष्य से भटकाव गलत है मन का, जागो और सुधार करो।



मन कर्म विचार और वाणी से, है अपना अस्तित्व बना,

तो क्यों हम तोड़ दें वो सपना, जो स्वयं से था हमने ही गढ़ा?

मज़बूत बनाकर खुद के इरादे, तुम अपनी मंज़िल पर कूच करो,

लक्ष्य से भटकाव गलत है मन का, जागो और सुधार करो।



अपनी जननी का ध्यान धरो, धरती माता का मान करो,

जो लिए सर्वदा गोदी में अपनी, उसके ऋण का भुगतान करो।

लक्ष्य से भटकाव गलत है मन का, जागो और सुधार करो।

- नूपुर तिवारी

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1 hour ago