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ईश्वर से संवाद

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                            मेरी बनाई योजना पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपना संशोधन चला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सीधा-सा रास्ता माँगा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मोड़ दिए, पत्थर दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुसकराकर कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चलो, देखते हैं कितना विश्वास है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने थोड़ा सुख माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने अनुभव दे दिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने कि अब सुख सामने आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम सच हो या अगली परीक्षा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने धन माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने दिया भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हिसाब बड़ा विचित्र रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब भर दी, मन खाली कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बड़ा दिया, बातें छोटी कर दीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर मुलायम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद वापस ले ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन की मेज़ सजाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख कहीं रखकर भूल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बहुत दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कोई कम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान दूर तक दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पास बैठकर हाल पूछने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे छीन लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा गणित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तक समझ नहीं पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बढ़ा तो चैन घटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बढ़ी तो अकेलापन बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बच्चों के लिए आकाश माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने उन्हें पंख दे दिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली आँगन लिख दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनकी आवाज़ दूर देश से आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुसकराकर कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यहाँ सब ठीक है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जानते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘ठीक’ शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बड़ा झूठ छिपा लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सफलता माँगी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मंज़िल दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वहाँ पहुँचते-पहुँचते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे लोग छूट गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके साथ पहला कदम रखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान दिया, पद दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन कुर्सी खींचकर बोले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अब बताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम स्वयं कितने बचे हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत चतुर हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देते समय शर्तें नहीं बताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जुड़ जाए, तभी कहते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यह कुछ समय के लिए दिया था।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रिश्ता, कभी पद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वास्थ्य, कभी कोई अपना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी वापसी की सूची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत लंबी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार तुम्हें संदेश भेजा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटी बजाई, दीप जलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़े, नाम पुकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने उत्तर में मौन भेज दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी प्रार्थना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी किसी फ़ाइल के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दब गई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या स्वर्ग में भी यही नियम है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आपका निवेदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी विचाराधीन है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी बड़े अधिकारियों जैसे हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलने का समय नहीं देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर दीवार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी तस्वीर लगाए रखते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में तुम्हारा दरबार सजा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नौकरी माँग रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्वास्थ्य, कोई न्याय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भीतर मुसकराते रहते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पुजारी कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“धैर्य रखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी बारी आएगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नाराज़ हूँ तुमसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत नाराज़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैंने तुम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत भरोसा किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया ने दरवाज़े बंद किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खुला माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सबने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हारे पास क्या बचा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरा ईश्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बाकी है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुमने मुझे प्रतीक्षा दे दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी लंबी कि कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद भी थककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास बैठ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जब दर्द हद से बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तुम्हारा ही निकलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भय रात में जगाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ तुम्हारी ओर जुड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे शिकायत भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं से आशा भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पर क्रोध भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं से नाता भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें छोड़कर जाऊँ भी तो कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया सुख में अपना कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कम-से-कम दुःख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अपना रहने दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर टूटन के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठने की शक्ति दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता आसान नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव मज़बूत कर दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू नहीं रोके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखों में उजाला बचाए रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुम्हारी बेरुख़ी कहता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वह मेरे भीतर कुछ गढ़ने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ज़िद थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक शिकायत रहेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली बार कुछ देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा चैन भी देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन देना तो नींद मत लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल देना तो अपने पीछे मत छोड़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को पंख देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लौटने की एक शाम भी लिखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि फिर कोई परीक्षा रखनी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले बता देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तैयारी नहीं करूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारा नाम लेकर उतर जाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे गिरते देख मुसकरा सकते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर टूटते देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप नहीं रह सकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश तो बहुत होगे तुम आज—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर तुमसे लड़ते-लड़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे पास आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तुम्हारी जीत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी शिकायतों के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी मेरे सबसे अपने तुम ही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर तुम्हारे आगे दीप जलाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सारी नाराज़गी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं रख आऊँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शिकायत भी उसी से होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके होने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे अधिक विश्वास हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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