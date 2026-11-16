हर चलता- फिरता जिस्म जिन्दा नहीं रहता,

हर चलता- फिरता जिस्म जिन्दा नहीं रहता,

हर घोसले में परिंदा नहीं रहता ।

'अरु' इस असंगति को समझेगा कौन

इश्क में डूबा हर बंदा नहीं रहता।।

-आराधना'

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एक घंटा पहले