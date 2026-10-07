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फिर पहचान कहाँ ठहरे?

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                            फिर पहचान कहाँ ठहरे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार पर सागर की तस्वीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला रंग दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर लहर किनारा छूकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका होना जताती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत केवल ऊँचाई होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पत्थर का ढेर ही रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बर्फ़ पिघलती है तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे सूखा गाँव सँवरता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद कमरे की घुटन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की थोड़ी खोल दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा दिखी न आँखों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साँसों की गाँठ खोल दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे में छोटी-सी लौ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रोटी सेंक गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग की पहचान उस आँच में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूख मिटाकर ठहर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी में चेहरा दिखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास मगर अब भी बाक़ी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो घूँटों के बाद समझ आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी निर्मलता कितनी ज़रूरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमारतों के बीच दिखा नभ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा-सा नीला टुकड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत पर पंख खुले चिड़िया के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश दूर तक फैला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी मिट्टी हाथ में लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे ने बेकार बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश आई, बीज जगा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी जगह अंकुर लहराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर, श्वास, ऊष्मा, अंकुर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे जग का रूप सँवरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम लिखे हों, गुण खो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पहचान कहाँ ठहरे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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